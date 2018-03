La Novena Sinfonía, en voces mendocinas

Como parte del segundo programa de la serie Antologías sinfónicas, la Orquesta Sinfónica, junto con el Coro Universitario de Mendoza –ambos organismos artísticos pertenecientes a la Secretaría de Extensión Universitaria– interpretarán una de las piezas más famosas de la música clásica: la Novena Sinfonía, de Ludwig van Beethoven



La dirección general estará a cargo de Rodolfo Saglimbeni y contará con la presencia de los destacados solistas líricos mendocinos: Griselda López (soprano), Gloria López Sandmann (mezzosoprano), Ricardo Mirabelli (tenor) y Fernando Lázari (barítono). La participación del multipremiado Coro Universitario de Mendoza estará bajo la dirección de por Silvana Vallesi.



Para el tenor Ricardo Mirabelli –quien hace años vive en Italia– esta es una nueva oportunidad de regresar a su tierra para interpretar una obra a la cual hace más de una década que no le presta su voz.

"La Novena es un desafío porque técnicamente el tenor está muy expuesto, aunque la verdad los protagonistas son el coro y la orquesta. Pero el cuarto movimiento tiene los cuatro solistas, entre ellos el tenor, que se destaca mucho porque es el único que tiene un aria y técnicamente usa diferentes colores, como se dice, como lo haría un artista plástico", refiere el cantante.



Más allá del desafío técnico, esta obra de Beethoven está cargada de sentido: "Es muy auspiciante, como lo digo yo, porque tiene la Oda a la Alegría, como el coro lo declara, que es muy emotiva, porque refiere que hay que vivir este momento con alegría, con fulgor, porque el día de mañana nos espera un sol nuevo. En los ensayos el director se ha enfocado mucho en esto, en la música. En la parte en que yo canto como solista, me dijo algo muy bonito: que la enfrentara no con solemnidad, sino como si fuera una marcha, porque Beethoven la escribió de una manera muy instrumental, como si la voz fuese un instrumento más".



La obra se interpretará en su idioma original, el alemán.



Además, para Mirabelli esta presentación en especial tiene un valor agregado: "He sido parte del Coro Universitario, con lo cual es una alegría muy grande compartir el escenario con ellos", refiere el tenor, quien también dará un masterclass con la UNCuyo, destinado a alumnos y cantantes.



"En este caso voy a trabajar con los jóvenes en todo lo que es el denominado 'bel canto', que es la época posterior al renacentismo. Se trabajan los denominados 'autores modernos', no los barrocos, que es lo que más se ve aquí. Es del 1700 en adelante: Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart. Ese es el repertorio y se trabaja con cada alumno de acuerdo a sus personales condiciones".



Los asistentes no necesariamente deben ser parte del Coro de la Universidad, sino que la propuesta está abierta a todos los cantantes que quieran perfeccionarse.



Cuándo

Hoy a las 21.30

Dónde

Sala Chalo Tulián de la Nave Universitaria (Maza 250, Ciudad)

Precios de entrada

$140 general y $100 para estudiantes y jubilados