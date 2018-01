La madre del doble muerto en 'The Walking Dead' carga contra Hollywood

En julio del año pasado la producción de 'The Walking Dead' sufría un duro revés cuando el especialista John Bernecker falleció en un trágico accidente durante una escena de riesgo en Georgia. Ahora Susan Bernecker, su madre, ha roto su silencio y ha concedido una entrevista en exclusiva para el portal Deadline, en la que denuncia la precaria situación en la que trabajan los dobles de riesgo dentro del mundo del espectáculo.

Berneker asegura que durante la última década escuchó a su hijo y a sus amigos quejarse sobre las pésimas condiciones con las que tenían que trabajar tanto en las películas, como en la industria de la televisión. "Soy amiga de 50 o 60 dobles. Son como mis hijos adoptivos, y escuché esto todo el tiempo". Asimismo afirma que cuando el escándalo sexual de Harvey Weinstein estalló, ella reconoció el mismo código de silencio que había visto en el trabajo de su hijo, por lo que no duda en comparar ambos casos diciendo que son prácticamente paralelos

"Si quitas la palabra «sexo» y pones «seguridad», es lo mismo. Es lo mismo en mi mente. Existen las mismas presiones y los mismos riesgos. La gente tiene miedo de hablar porque temen no volver a trabajar nunca más o porque creen que les criticarán. Las mujeres me han contado que tuvieron que sufrir presiones de acoso sexual para conseguir un trabajo. Hice que dos chicas me contaran esto el año pasado". Por ello, Bernecker se ha propuesto dedicar el resto de su vida a evitar que lo que le sucedió a su hijo vuelva a repetirse, por lo que ha creado una fundación a su nombre con la que "busca crear soluciones para la seguridad de los artistas de cine y televisión".