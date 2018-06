La imaginación de Tim Burton se expondrá en una antigua mina de carbón

Una antigua mina de carbón bien podría ser el escenario de la próxima película de Tim Burton, sin embargo y de momento, será solo el plató elegido para el desembarco en Bélgica de la exposición internacional que recorre "el mundo" del autor de filmes como "Big Fish" o "La novia cadáver".



A tan solo hora y media en coche de la capital europea se encuentra la localidad de Genk, una de las ciudades industriales más importantes de Flandes y emplazamiento de las minas de carbón de Winterslag, hoy reconvertidas, en parte, en un centro cultural y educativo de 5.000 metros cuadrados bautizado como C-mine.



Un espacio lúgubre y laberíntico, según explican sus responsables, lleno de imponentes máquinas, que servirá de decorado natural para una exposición sobre el "peculiar" director tras su estancia en capitales como París, Nueva York o Tokio.



"Existe una gran diferencia (con las exposiciones anteriores) porque C-mine no es un museo normal, sino una vieja mina. La escena de C-mine realmente encaja con Tim Burton porque es un poco oscura, con muchas máquinas, y eso es por lo qué le gustó tanto a Tim Burton como a Jenny He (comisaria de la muestra)", precisa en declaraciones a Efe la representante de C-mine, Hanna Simons.



Conocido por películas como "Charlie y la fábrica de chocolate", "Batman Return", "Mars Attaks", "Alicia en el país de las maravillas" y un larguísimo etcétera, si hay algo que defina a Tim Burton es su devoción por los mundos imaginarios que conjugan elementos góticos y de color negro con personajes inadaptados o marginados.



La exposición, que lleva por título "El mundo de Tim Burton", estará abierta desde el 15 de agosto hasta el 28 de noviembre y estará dividida en espacios temáticos que contarán con más de 400 objetos y obras de la colección privada del artista.



Entre ellas sus polaroids, bueno, una reproducción de algunas de ellas, imágenes inéditas en las que Burton puso la mirada entre los años 1992 y 1999 e hizo "click" con su cámara de 20 x 24, un modelo muy cotizado entre los entendidos con el cual se pueden lograr capturas de tamaño póster (23 x 36 pulgadas).



"Cada una de estas imágenes parece el escenario de una película, son fotografías escenográficas muy inspiradoras y esperamos mostrar muchas de ellas, porque aún estamos terminando la selección", explica a Efe el escenógrafo de la exposición belga, Jo Klaps.



Pero, sobre todo, dibujos. Esbozos realizados en servilletas de restaurantes, blocs de notas y en su propio cuaderno de trabajo que supusieron el inicio de algunos de sus personajes (en la sección 'personajes de película') y otros que no culminaron pero quizás guardan algún secreto futuro (en la sección 'proyectos no realizados').



También habrá un lugar para personajes míticos como Eduardo Manostijeras o Jack Skeleton de "Pesadilla antes de Navidad", así como una sala dedicada en exclusiva al "carnaval", llena de máscaras y payasos.



Por otra parte, en "referentes", encontrará el visitante la principal inspiración del autor, entre las que están películas expresionistas alemanas de los años 20 como "Metrópolis" (Fritz Lang, 1927) o El gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920), indica Klaps.



La muestra se acompañará de diversas actividades como cursos, lecturas ("El arte de Tim Burton" y "Cosas sobre las que piensas en un bar") y un festival de cine, que reproducirá parte del repertorio del director todos los jueves y domingos que dure la exposición.



Según adelantaron en la rueda de prensa, el director visitará la pequeña localidad belga los días 28 y 30 de septiembre. Y quién sabe si entonces Burton encuentra en Genk el escenario ideal de su próxima película.