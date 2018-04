La historia de Robledo Puch llega al festival de Cannes

Tan solo una película española, una argentina y una brasileña estarán presentes en las principales secciones de la 71 edición del Festival de Cannes, según la programación anunciada por el delegado general del certamen, Thierry Frémaux.



Una edición que será inaugurada por "Todos lo saben", un largometraje dirigido por el iraní Asghar Farhadi y con un reparto encabezado por Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín, acompañados por Bárbara Lennie, Inma Cuesta o Eduard Fernández.



Coproducción de España (Morena Films) y Francia (Memento Films), "Todos lo saben", rodada íntegramente en español, es un drama psicológico que cuenta la historia de Laura, que vive en Buenos Aires, pero que con ocasión de una fiesta familiar vuelve a su pueblo natal en España con sus hijos.



La película competirá por la Palma de Oro con filmes dirigidos por cineastas como Jean-Luc Godard, Spike Lee, David Robert Mitchell, Matteo Garrone, Jia Zhang-Ke o Kore-Eda Hirokazu.



La segunda presencia hispana es un trabajo del argentino Luis Ortega, "El ángel", que competirá en Una cierta mirada, segunda sección en importancia del festival.



Una película basada en los crímenes de Carlos Robledo Puch, uno de los mayores y más jóvenes criminales de Argentina que en la década de los setenta fue condenado a cadena perpetua por haber cometido once homicidios y 17 robos y tenía tan solo 20 años.



Ese "ángel de la muerte", como fue denominado en Argentina, está interpretado por Lorenzo Ferro en la película, que cuenta como protagonistas con Cecilia Roth y Chino Darín.



De esta forma, en esta edición de Cannes podrán coincidir en el festival Ricardo Darín y su hijo, Chino Darín, protagonistas de las dos únicas películas hispanas en las dos principales secciones competitivas.



Completa la presencia latinoamericana anunciada hoy el filme "O grande circo místico", del brasileño Carlos Diegues, con la que el festival quiere rendir un homenaje a "una de las grandes figuras del Cinema Novo brasileño", en palabras de Frémaux.



Película que se presentará dentro de las Sesiones Especiales del festival, lo que permitirá el regreso a Cannes de Diegues, que ha participado tres veces en la competición por la Palma de Oro por "Um Trem para as Estrelas" (1987), "Quilombo" (1984) y "Bye Bye Brasil" (1980).



Con el francés Vincent Cassel en un reparto que también incluye a Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer o Rafael Lozano, "O grande circo místico", narra la vida de la familia austríaca Knieps.



Una limitada presencia de cine latinoamericano en Cannes que sigue la tendencia de los últimos años del certamen francés tras unas ediciones con un mayor número de películas en español, especialmente de México.



Lo que sin embargo no se tradujo en la Palma de Oro, el principal premio del festival de Cannes, que en sus 70 ediciones solo han conseguido el mexicano Emilio Fernández, en 1946, por "María Candelaria"; el español Luis Buñuel en 1961, por "Viridiana", una coproducción hispano-mexicana, y el brasileño Anselmo Duarte, por "O pagador de promessas", en 1962.



La próxima semana se presentará la programación del resto de las secciones de Cannes, Semana de la Crítica y Quincena de Realizadores, en las que tradicionalmente hay una mayor presencia latinoamericana.