La historia de nosotros

¿Por qué algunas personas ascienden al poder y otras no? ¿Por qué nos enamoramos, no solo de parejas románticas sino de amigos y extraños? ¿Cómo fue que nuestra necesidad de compartir convicciones construyó la cultura humana? National Geographic busca la respuesta a estos grandes interrogantes y muchos más en la nueva serie The Story of Us con Morgan Freeman a partir del hoy, a las 22 hs.



De los creadores de la aclamada serie The Story of God with Morgan Freeman, esta expansión de la exitosa franquicia de National Geographic muestra una vez más a Freeman en un viaje por el mundo para conocer gente de diversas culturas cuyas vidas están determinadas de maneras sorprendentes por diferentes razones, esta vez explorando temas que unen a todas las personas.



En una época en la que los sucesos mundiales parecen estar dividiendo a las culturas, The Story of Us tiene el objetivo de revelar la humanidad en común en las personas. Cada uno de los seis episodios de una hora explora una sola fuerza o tema fundamental: libertad, paz, amor, división social, poder y rebeldía. En el camino, Freeman se reune y habla con poderosos líderes mundiales, gente común con historias extraordinarias y muchos más.



"Hablar con tres presidentes y dos ganadores del premio Nobel de la Paz y viajar a remotas regiones de África y América Central fue una experiencia memorable para mí. Fue un viaje increíble por el mundo para entender cómo es que la cultura humana ha tomado tantas formas extraordinarias", expresó Freeman.



Freeman viaja a distintas partes del mundo, incluida América Latina, para entrevistar a distintas figuras que incluyen a:

Rigoberta Menchú (Episodio La libertad), la activista política reconocida con un Premio Nobel que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos indígenas. Freeman viaja a Guatemala para conocer más sobre su historia.



Evo Morales (Episodio La rebeldía), Freeman llega a Bolivia para entrevistar al Presidente de Bolivia, el primer presidente indígena del país y América Latina.



Albert Woodfox (Episodio La libertad), uno de los tres reclusos que fueron encerrados en confinamiento solitario en la Penitenciaría Estatal de Luisiana en abril de 1972 después del homicidio de un oficial penitenciario. Estuvo en régimen de aislamiento durante más de 43 años hasta que se anuló su condena en 2014. Fue puesto en libertad finalmente en 2016.



Paul Kagame (Episodio La paz), el presidente de Ruanda cuyo pueblo fue capaz de establecer la paz después de una espantosa guerra civil. Freeman también se encuentra con una tutsi que se reconcilió con el hutu que mató a su familia.



Joshua Coombes (Episodio El amor), un peluquero de Londres que inició un movimiento social mundial llamado #DoSomethingForNothing (haz algo por nada), alienta a la gente a realizar pequeños actos diarios de bondad. Para Coombes, eso significó ofrecer cortes de cabello gratuitos para los sin techo, como una manera de ayudarlos a recuperar su dignidad.



Megan Phelps-Roper (Episodio La humanidad), miembro prominente de la Iglesia Bautista de Westboro antes de abandonarla en 2012. Desde entonces, se ha convertido en una defensora de la gente y las ideas que le habían enseñado a despreciar, especialmente el valor de empatizar con la gente que tiene convicciones ideológicas diferentes.



Presidente Bill Clinton (Episodio Nosotros), habla sobre lo que significa soportar el peso de ejercer gran poder, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.