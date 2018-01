"La forma del agua", destacada en los Critics' Choice Awards

El drama romántico "La forma del agua" y su director, el mexicano Guillermo del Toro, fueron los grandes ganadores en los premios Critics' Choice Awards que se entregaron anoche en California, en una ceremonia que volvió a estar dominada por el rechazo de las figuras de la industria a los acosos y abusos sexuales que se conocieron en los últimos meses.

La cinta de del Toro, que narra una peculiar historia de amor entre una mujer muda que se encarga de la limpieza de un laboratorio secreto gubernamental y un humanoide anfibio encerrado en el lugar para experimentación, llegaba con 14 nominaciones como la gran favorita al evento en el que las asociaciones de críticos de cine y televisión estadounidenses premian lo más destacado del 2017.

"La forma del agua", que en Argentina recién tendrá estreno el 22 de febrero, ganó también los premios en las categorías de diseño de producción y de banda de sonido.

Gary Oldman por su rol como Winston Churchill en "Las horas más oscuras" y Frances McDormand en el drama "Tres anuncios por un crimen" ganaron como mejor actor y actriz respectivamente y confirmaron así una tendencia iniciada con sendos galardones el pasado domingo en los Globo de Oro que los coloca como serios candidatos a hacerse con el Oscar el 4 de marzo próximo.

También Sam Rockwell, por "Tres anuncios por un crimen", y Allison Janney, por "I, Tonya", repitieron el triunfo del domingo como actor y actriz de reparto.

Una de las características de los Critics' Choice Awards es que además de las categorías clásicas, también entregan premios en otros rubros más específicos, como mejor película de acción, mejor película de ciencia ficción/horror y mejor comedia.

"Wonder Woman", "¡Huye!" y "Un amor inseparable" se llevaron las estatuillas en cada una de esas categorías, en tanto que la cinta de Pixar "Coco" ganó como mejor película de animación y la alemana "En pedazos" ("Aus dem Nichts"), de Fatih Akin, fue la mejor película en idioma extranjero.

James Franco repitió la performance del domingo al ganar nuevamente como mejor actor de comedia por "The Disaster Artist: Obra maestra", que también dirigió y produjo, aunque no asistió a la ceremonia llevada a cabo en el hangar Barker del aeropuerto de Santa Mónica, posiblemente producto de las denuncias de cinco mujeres que esta semana afirmaron que el artista había abusado de su poder como docente o director para acosarlas sexualmente.

El discurso de la israelí Gal Gadot al recibir el premio especial #seeher por "empujar los límites y reconocer la importancia de representar de forma precisa a las mujeres en el entretenimiento" por su papel como la Mujer Maravilla, fue el más aplaudido de la noche.

La carismática actriz habló del "honor" de interpretar a un personaje tan icónico, recordó que cuando comenzaba en la profesión soñaba con personificar "mujeres fuertes, independientes, reales" y afirmó que si bien nota un avance en el espacio que ocupan las mujeres como protagonistas o como directoras creía que "aún queda mucho camino por recorrer".

Es en el ámbito televisivo donde los protagónicos femeninos fuertes con un amplio espectro de historias de temática feminista parecen tener un espacio ya ganado.

En ese contexto, y tal como había ocurrido con los Emmy en septiembre y con los Globo de Oro el domingo pasado, no sorprendieron las elecciones de "Big Little Lies" (HBO) como mejor miniserie y "The Handmaid's Tale" (en Argentina por Paramount Channel desde marzo) como mejor serie dramática, así como el triunfo de buena parte de su elenco actoral.