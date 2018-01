"La forma del agua" acapara doce candidaturas a los Premios Bafta

Con presencia en 12 rubros entre los que figuran mejor película y mejor director, el filme "La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, lidera las nominaciones a los Premios Bafta, los más importantes que entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas, según se anunció hoy oficialmente.

Entre las candidatas a mejor película en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero, en Londres, también competirán "Tres avisos por un crimen", reciente ganadora de los Globos de Oro, "Dunkerque", "La horas más oscuras" y "Call me by your name"



Por su parte, el rubro mejor director presenta entre los candidatos a Martin McDonagh, por "Tres avisos por un crimen"; Christopher Nolan, por "Durkerque"; Denis Villeneuve, por "Blade Runner 2049"; y Luca Guadagnino, por "Call me by your name"; además de Del Toro.



La nómina de películas que compiten en más rubros incluye a "Las horas más oscuras" y "Tres avisos por un crimen", que cuentan con 9 candidaturas; seguidas por "Blade Runner 2049" y "Dunkerque", con 8.

El rubro mejor actor masculino presenta a Daniel Day Lewis, por "El hilo fantasma"; Gary Oldman por "Las horas más oscuras"; Timothée Chalamet, por "Call me by your name"; Daniel Kaluuya, por "Huye"; y Jamie Bell, por "Film stars don't die in Liverpool".



Las candidatas a mejor actriz son Frances McDormand, por "Tres avisos por un crimen"; Sally Hawkins, por "La forma del agua"; Annette Bening, por "Film Stars Don't Die in Liverpool"; Margot Robbie, por "I, Tonya"; y Saoirse Ronan, por "Lady Bird".



En la categoría de filmes extranjeros, figuran "Elle: abuso y seducción", una co-producción de Francia, Bélgica y Alemania; "La doncella", de Corea del Sur; "El viajante", una co-producción de Francia e Irán; "Primero asesinaron a mi padre", de Estados Unidos; y "Sin amor", de Rusia.