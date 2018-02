La familia de Bill Paxton denunció al hospital por negligencia en su operación

Bill Paxton falleció en febrero de 2017 debido a complicaciones durante una cirugía de corazón. El actor de clásicos como 'Titanic' o 'Alien' había sufrido un infarto y fue tratado en el hospital Cedars-Sinai de Los Angeles.

La familia de Paxton ha demandado a la famosa instalación de Hollywood, culpándola de su muerte. Las alegaciones aseguran que la cirugía a la que le sometieron estaba "fuera del alcance" de los médicos que la llevaron a cabo.

También apunta que uno de los cirujanos abandonó el procedimiento antes de que estuviera completo, lo que llevó a un retraso para tratar las complicaciones que fueron fatales para Paxton.

Acorde a The Hollywood Reporter, la familia denuncia que "el doctor no calculó bien los riesgos de la operación y no les informó de que era un enfoque poco convencional que se escapaba a su experiencia y conocimientos".

Por el momento, el hospital ha lanzado un comunicado en el que avisan de que no pueden hablar del cuidado de un paciente públicamente, pero aseguran que para ellos "nada es más importante que la salud y la seguridad de nuestros pacientes".