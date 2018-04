La ex novia del DJ Avicii lo recordó en las redes

La muerte de Avicii agarró desprevenido al mundo, inclusive a su ex novia, Emily Goldberg, lo recordó en las redes sociales con varios mensajes. El DJ y productor sueco de 28 años fue encontrado muerto en Omán, un país al sureste de Asia. Hasta el momento no se conocen las causas del deceso.

"Vamos, bebé, no te rindas. Elegime y te daré mi amor. Esta es la letra de una canción que Tim escribió para mí. Ojalá pudiese haber cumplido sus expectativas. Durante los dos años que estuvimos juntos, él fue mi mayor confidente y mi mejor amigo", publicó en sus redes sociales Emily junto a varias fotos de los dos.



"Todavía sigo acomodando mis pensamientos, y les agradezco a todos por sus palabras de apoyo y mensajes. Despertame cuando todo se haya terminado, porque no quiero que sea real", continuó la ex pareja del DJ.





También publicó una captura de pantalla, con una conversación que tuvieron mediante Whatsapp. "Es mi gatito", escribió ella. "Hola gatito", le respondió él. "Te amo Tim". "Yo también te amo Emily, te extraño".



Avicii murió el viernes mientras se encontraba de vacaciones en Muscat, capital de Omán. Se realizaron dos autopsias y los resultados confirmaron que no se trató de un crimen. A lo largo del fin de semana, el DJ fue recordado en el festival de Coachella y en las calles de Estocolmo.