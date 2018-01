La dura confesión de Cecilia Roth: "A mí me violaron en Madrid"

En el marco de los testimonios de actrices locales que fueron saliendo a la luz en los últimos meses, Cecilia Roth se sumó a la lista y reveló un episodio que le sucedión años atrás en España.

"A mí me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación. Porque era una persona conocida mía, yo estaba en un momento muy malo de mi vida. Fue un periodista español del que me olvidé su nombre. ¿Pueden creerlo? Esta situación estaba muy borrada en mi vida", arrancó a contar Cecilia Roth en diálogo con Perros de la Calle.

"Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'vení, vamos, charlemos'. Fuimos a su casa, y no es no. Pero no, parece que no a veces puede ser sí. Entonces, me dice él 'pero si tenés ganas, la verdad es que sos una histérica'. Terminé haciendo lo que no tenía ganas de hacer, definitivamente", analizó luego.

"Me di cuenta en el momento, yo no quería. Estaba claro. Me di cuenta, y me dio tanta angustia, que estaba guardado hasta que lo empecé a contar en terapia. Ahora lo puedo decir, porque seguramente en otro momento no lo comentaba", confesó.

Finalmente, habló sobre el presunto abusador: "Nunca más en la vida me volvió a llamar. Él sí sabía lo que estaba haciendo. Siempre pensé que cómo era ese tipo, cómo era su cara. No me acuerdo. Miren el nivel de negación, durante años. No lo conté nunca, lo empecé a contar hace poco. Además, por las personas que te dicen 'vos lo habrás provocado', o 'si no querías, no pasaba'. Seguro que tenía miedo de todo eso, de esas posibles palabras de la persona a la que se lo contara. Ahora, me siento con la obligación de contarlo. No es que pasa pocas veces. Esto pasa y había una costumbre de que si el tipo quería, bueno, pasaba...", concluyó.

Escuchá el audio!

