La duda de Stephen King sobre The Walking Dead

'The Walking Dead', es la serie por excelencia de la que hablar a principios de la semana, ya que con cada capítulo genera no solo numerosas reacciones de los fans ante los acontecimientos que se han producido en la serie, sino también numerosas preguntas o dudas sobre ciertas cosas que no parecen 'realistas'. Y es que el escritor Stephen King parece que es un fan o al menos un seguidor de la serie, ya que en su cuenta de twitter compartía una duda que le había surgido viendo el último capítulo.

Stephen King tiene una gran carrera como escritor, así que los mundos post-apocalípticos no son algo nuevo para él, aunque viendo la serie de moda sobre zombies le surgió una duda que decidió compartir con sus seguidores en Twitter y que decía: "El último capítulo de 'The Walking Dead' mostraba una trituradora de carne para matar a los zombies. Sin embargo, es imposible saber de dónde se sacó Jadis los 440 voltios necesarios para hacerla funcionar. Pero esto es una tontería, ¡porque ella los convirtió en salsa de espagueti!"

Los usuarios de twitter y espectadores de la serie acudieron enseguida a resolverle sus dudas, llegando a barajar la posibilidad de que los supervivientes del show utilicen la tecnología de la que disponen a base de energía solar. Pero esa no era la única duda que tenía el escritor, ya que también llegó a decir "Después de ocho años, ¿cómo es que los zombies no se han descompuesto?" Ahí tiene mucha razón, porque normalmente los vemos bastante enteros.

De hecho, uno de los responsables de los efectos visuales, Greg Nicotero, ha llegado a comentar varias veces sus intentos de hacer que los zombies parezcan más demacrados y raquíticos según va pasando el tiempo. También hay que tener en cuenta que ya no surgen muchos nuevos zombies, porque tampoco quedan muchos supervivientes.



Fuente: ECartelera