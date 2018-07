La diversidad de Marvel da alas a Evangeline Lilly en "Ant-Man and the Wasp"

En su decidida apuesta por la diversidad, el estudio Marvel quiere dar mayor peso a sus superheroínas, algo que da alas a Evangeline Lilly en "Ant-Man and the Wasp", película que incluye en su título a un personaje femenino por primera vez en este universo cinematográfico de 20 películas.



A la espera de "Captain Marvel", filme que llegará a las salas en marzo de 2019 con el protagonismo absoluto de Brie Larson, ganadora del Óscar por "Room", el estudio sigue decidido a facturar filmes donde todos los públicos se vean representados.



"Originalmente, el personaje de The Wasp iba a ser presentado en 'Captain America: Civil War'. Ese era el plan original. Pero luego me dijeron que optaban por dedicar una película a presentar el personaje, no simplemente incluirla como un anexo en una historia más grande. Eso fue excitante para mí", reconoció la actriz durante la presentación de la película en Pasadena (California).



La primera parte, "Ant-Man" (2015), dirigida también por Peyton Redd, narraba los orígenes de Hank Pym (Michael Douglas), uno de los miembros fundadores de "The Avengers", dotado con la facultad de reducir su cuerpo al tamaño de un insecto y aumentar a la vez su fuerza.



En el filme, el bienintencionado ladrón Scott Lang (Paul Rudd) tomaba el testigo de Pym bajo la promesa de proteger el traje a toda costa, y el final de la historia prometía que la hija de Pym, Hope Van Dyne (Lilly), sobradamente preparada para la acción, se aliaría con Ant-Man para combatir el crimen.



"Esto es algo para lo que está totalmente lista y ha deseado hacer toda su vida. Sus padres eran superhéroes y ella estaba desesperada por enfundarse el traje durante toda la cinta original. Verla finalmente en estas circunstancias es maravilloso", sostuvo la artista.



En la primera película, el personaje de Lilly guarda rencor a su padre por la muerte de su madre, pero a lo largo de la historia descubre que, en realidad, Janet (Michelle Pfeiffer), la original The Wasp, desapareció en el subatómico Reino Cuántico mientras trataba de desarmar un misil nuclear ruso.



De esta manera, la cinta apuesta por una historia que descubre secretos del pasado -la misión es rescatar a Janet- y que funciona como secuela de "Ant-Man" y de "Captain America: Civil War".



"No podíamos ignorar lo que sucedió a Scott Lang en esa cinta. Hay ramificaciones y el personaje se encuentra bajo arresto domiciliario al comienzo del filme", valoró Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios.



La primera parte recaudó más de 500 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que, según los expertos, será superada por esta continuación, sobre todo debido a que su argumento promete tener ramificaciones en los sucesos de la próxima cinta de "The Avengers", que se estrenará en 2019.



Lo que permanece es el humor de la obra original, más cercano al tono de "Guardians of the Galaxy" y "Thor: Ragnarok".



"El personaje de Scott ya lo hemos establecido, así que sentimos que disponíamos de una mayor libertad para jugar con el humor. En la primera película estábamos modulando el tono, así que fue realmente divertido explorar hasta dónde podíamos llegar ahora", detalló Rudd, quien ha sido coguionista de las dos obras.



"Se reservó las mejores frases", bromeó Douglas. "De hecho, sus mejores frases no aparecen en el guion original", explicó Lilly.



Rudd explicó que siempre trata de tener en cuenta a todos los personajes para encontrar situaciones adecuadas para que surja el humor.



"Este ha sido un proceso de colaboración, más que cualquier otro proyecto que haya hecho nunca antes. Decir que he escrito yo la película sería una gran exageración", reconoció el intérprete, quien señaló al propio Reed y a los guionistas Eric Summers y Chris McKenna como los principales valedores de la historia.