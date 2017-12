La curiosa apuesta de uno de los actores de Stranger Things

El actor Joe Keery, conocido por interpretar a Steve Harrington en la popular 'Stranger Things', podría cambiar de look pronto. Y el destino de su imagen está puesto en manos de quienes votan a los ganadores de los Globos de Oro 2018.

Su compañero de elenco David Harbour, quien da vida al sheriff Hopper, está nominado este año en la categoría de Mejor actor de reparto en serie de televisión donde compite contra Alexander Skarsgard o Christian Slater, entre otros, y Joe Keery apuesta fuerte por él. Tanto es así que ha decidido jugarse su cabellera: Si Harbour gana, se rapará el pelo.

Sí, no es un tipo de apuesta especialmente insólita, pero teniendo en cuenta el pelazo que tiene Joe Keery, es desde luego sorprendente. No obstante, no está claro si podría cumplir la promesa, ya que es posible que los productores de 'Stranger Things' necesiten que Steve mantenga su característico tupé en la tercera temporada de la serie. Él, por su parte, se ofrece para que sean los mismísimos hermanos Duffer quien le dejen sin pelo.