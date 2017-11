La creadora de "Doctora Juguetes" vuelve con "Vampirina"

La guionista y productora Chris Nee J., creadora de la exitosa tira infantil "Doctora Juguetes", regresará a la pantalla de la señal para adolescentes Disney Junior con "Vampirina", serie que narra la historia de una familia de vampiros que recientemente mudados a Pensilvania, y que tendrá su preestreno el martes 31 a las 19.





La serie, que se compone por dos historias de once minutos y se estrenará formalmente en diciembre, se centra las aventuras de Vampirina, la hija de la familia Siniestrez, que debe enfrentar los desafíos de ser la nueva en la ciudad.





"Ella es un personaje femenino muy fuerte y creo que es divertido jugar con los niños en ese mundo más oscuro. A ellos les gusta sentirse empoderados por llevar bien este ambiente más tenebroso", expresó Chris Nee J. en entrevista con la agencia Télam.





En este nuevo universo, la niña deberá aprender a hacer amigos y asistirá a una nueva escuela en el mundo humano; a lo largo del camino aprenderá que puede ser fácil imitar a sus compañeros pero que es mucho más valioso celebrar las cualidades que hacen único a cada individuo.





"Ella es diferente y eso la hace más fuerte. Somos todos diferentes pero hay muchas cosas que pueden unirnos y hay muchas más que se pueden descubrir si se mira en profundidad. En realidad lo que más asusta está en la superficie", reflexionó la productora de la serie "Doctora Juguetes", cuya protagonista ayudaba a salvar la vida de sus juguetes.





La productora Chris Nee J dialogó con Télam sobre esta nueva producción de Disney para el publico adolescente en la TV:





-¿Cómo surgió la idea de "Vampirina"

-Esto fue un libro que Disney poseía. Habían tomado la decisión de llevarlo a la televisión como una serie, y al mismo tiempo yo empezaba a buscar qué vendría después de "Doctora juguetes". Ellos me mostraron una pequeña animación con la que podría llegar a ser la apariencia del personaje, y tan pronto como la vi, me encantó y sentía, con mucha fuerza, que podía sumarle mi sensibilidad, así que pregunté si me podía sumar al proyecto.