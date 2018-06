"La Casa de Papel" sigue cosechando éxitos en el que sin duda ha sido su mejor año. El último de ellos ha sido el reconocimiento como Mejor Serie Dramática en el Festival de Televisión de Montecarlo. En el prestigioso evento, que se celebra desde 1961, se ha concedido la Ninfa de Oro a la producción española, que competía con la aclamada "The Good Fight", además de con "Glacé" (Francia), "Beau Séjour" (Bélgica), "Cardinal" (Canadá), "Bajo la superficie" (Dinamarca) y "Liar" (UK).





Tras su estreno y emisión en Antena 3 en el año 2017 "La Casa de Papel" ya fue recibida con los brazos abiertos por parte de la audiencia, pero su inclusión en el catálogo de Netflix -que permitió su llegada a otros países- supuso su ascenso a nivel mundial.





Tal ha sido el fenómeno en que se ha convertido la serie desarrollada por Alex Pina y protagonizada por Álvaro Morte y Úrsula Corberó, que, aunque la segunda entrega ponía punto final a la historia, Netflix ha dado luz verde a la producción de una tercera temporada que volverá a contar con el reparto completo.





Además de "La Casa de Papel", también han sido premiadas "The End Of The Fucking World" -como Mejor Serie de Comedia-, y "El crimen de Liverpool" -como Mejor Miniserie-.