La casa de American Horror Story provocó una polémica de película

La casa de la primera temporada de American Horror Story terminó provocando un conflicto judicial entre sus dueños, sus antiguos inquilinos, una inmobiliaria y numerosos fanáticos.

Desde que FX emitiera "American Horror Story", allá por 2011, la mansión se ha convertido en una "atracción turística macabra" para los fans de la serie que, de acuerdo al abogado de la pareja,

Los dueños incluso denuncian que tienen robos semanales, por lo que han entrado en medidas legales contra algunos fans. Además, tanto los antiguos propietarios como los comerciales de la inmobiliaria, también han recibido noticias su abogado. Los nuevos dueños denuncian no haber sido informados previamente de que la casa había aparecido, no solo en la serie de Ryan Murphy, sino también en 'Spider-Man', 'Seabiscuit, más allá de la leyenda', 'Dexter', 'Expediente X', 'A dos metros bajo tierra', 'CSI: Miami', 'Buffy, cazavampiros', 'La dimensión desconocida', y un largo etcétera. Por si esto fuera poco, también desconocían que, aparte de ellos, hubiesen otros dos inquilinos en la casa: la mansión está encantada y en ella habitan dos fantasmas. A pesar de todo, los ocupantes no tienen intención de abandonar la casa, y buscan una compensación por los daños.

Fuente: ECartelera