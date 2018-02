El director del Festival Internacional de Cine de Berlín, Dieter Kosslick, reveló que en la programación de la Berlinale de este año se han descartado películas con participación de personas que han admitido haber cometido abusos o acoso sexual, en el marco de la campaña #MeToo.





En un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera en Alemania, Kosslick no quiso citar los títulos de las películas afectadas ni los nombres de los personajes, pero confirmó que se ha renunciado a cintas que les hubiera gustado programar. "Son menos de cinco", precisó el director de la Berlinale, que celebrará su edición número 68 a partir del próximo 15 de febrero.





Kosslick subrayó la importancia del debate abierto por la campaña #MeToo, que comenzó con las denuncias de acuso sexual contra uno de los productores más poderosos de Hollywood durante décadas Harvey Weinstein.





Tras revelar que se había prescindido de varias películas, el director de la Berlinale señaló que no puede garantizar que entre las alrededor de 400 películas que se proyectarán durante el festival no haya alguna en la que surja algún problema. "Esperemos a ver qué pasa. Espero que no pase mucho con los filmes que hemos programado", apuntó.





Según explicó, el movimiento estará presente durante el festival, con un programa propio que se presentará la próxima semana, desde el convencimiento de que el mundo ya no es el mismo desde el nacimiento de esta campaña.





Kosslick estimó que se trata de un debate "difícil", sobre todo cuando se analiza la posibilidad de separar una obra de arte de su autor cuando este es objeto de graves acusaciones de acoso o abusos sexuales.





A su juicio, debería poder hacerse, pero reconoció que es su opinión en estos momentos y destacó que se trata de una discusión que no ha acabado y que cada caso debería ser analizado de forma individual. Kosslick elogió el "valor" de las primeras mujeres que denunciaron los abusos de Weinstein, persona con la que dijo haber tenido "dificultades" pero de la que nunca llegó a imaginar lo que se ha revelado ahora.