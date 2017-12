La Bella y la Bestia casi tuvo una secuela

La adaptación a imagen real de 'La Bella y la Bestia', clásico más representativo de Disney dirigido por Bill Condon, se convirtió en la película más taquillera del año (hasta la llegada de 'Star Wars: Los últimos Jedi'), motivo que unido a que su versión animada de 1992 es uno de los films favoritos por casi toda una generación, hizo que el estudio se planteara inicialmente programar una secuela con la que intentar repetir el éxito.

Tal y como recoge Cinemablend, así lo ha desvelado el guionista de la película Evan Spiliotopoulos. Con la intención de continuar con la cosecha de éxitos de las adaptaciones a imagen real de los inmortales clásicos animados de Disney, el estudio barajó inicialmente la opción de no matar al villano de la película, Gastón, interpretado por el actor Luke Evans, para así tener una vía desde la que desarrollar una continuación.

La idea en concreto era la de rodar una secuela que tuviese como argumento el arrepentimiento por parte del malvado Gastón. En esta película el personaje sufriría también las consecuencias de su mal comportamiento con un maleficio a cargo de la misma bruja mágica que encantó a Bestia en la entrega anterior. Finalmente el estudio decidió seguir al pie de la letra el film original de 1992 y no rodar ese desenlace tan abierto, debido a que no sabían si funcionaría centrar una secuela en una línea argumental tan similar a la ya conocida por todos. Además, como explicó el guionista al frente del proyecto "no estaban nada seguros de que el público apoyará la redención de un personaje tan mezquino y sexista como Gastón".

El caso es que la idea fue todo lo lejos que pudo y en el último momento decidieron cancelarla y seguir con el film que llegó a los cines.



Fuente: ECartelera