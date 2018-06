La actriz Kirsten Dunst se une a Youtube Premium en una nueva comedia sobre los años 90. El servicio de streaming, antes llamado Youtube Red, encargó una nueva serie de diez episodios titulada On Becoming a God in Central Florida.





La ficción no solo contará con Dunst como protagonista, sino también como productora ejecutiva y la idea es hacer una comedia negra que se situará en Orlando. Sigue a Kristal Grill, una empleada de un parque acuático que pone su meta en Founders American Merchandise, la empresa multimillonaria que arruinó a su familia. Según los primeros detalles es "una joven pobre, muy feroz e implacable en su búsqueda del sueño americano dentro de una compañía similar a Amway".