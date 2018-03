Kim Kardashian hará una comedia por facebook

Sacando provecho de la experiencia que le ha dejado el reality familiar, Keeping Up With The Kardashians, Kim está por lanzar un nuevo programa de comedia.





El nuevo proyecto llega bajo el título You Kiddin Me, una comedia producida por Kim Kardashian, la cuál está estructurada por 10 capítulos que serán transmitidos en Facebook.





El show está inspirado en "las payasadas de la familia Kardashian", esta vez los niños estarán a cargo ya que ellos le dirán a sus padres qué hacer. Asimismo, los seguidores de esta dinastía podrán interactuar con ellas.





"Sé por experiencia de primera mano que los niños son sabios más allá de sus años y pueden llegar a las cosas más locas, así que imagina lo gracioso que será verlos tomar todas las decisiones", dijo Kim a través de un comunicado.