Kevin Feige confirmó la secuela de "Doctor Strange"

Al Universo Cinematográfico de Marvel todavía le quedan tres entregas más para poner punto y final a su Fase 3, pero el estudio no pierde el tiempo y ya está tejiendo su Fase 4. Por el momento, solo están confirmadas "Spider-Man: Far From Home" (estreno 5 de julio de 2019) y "Guardianes de la Galaxia Vol. 3", pero ahora se puede añadir oficialmente una película más a esa lista.