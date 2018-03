Uno de los mayores iconos de los años 80, gracias en gran parte a Footloose, vuelve a la carga, pero esta vez con un género más cercano al terror. Kevin Bacon producirá y protagonizará You Should Have Left, el nuevo proyecto de Blumhouse Productions, según informa Variety. El filme estará escrito y dirigido por David Koepp.





El proyecto está basado en una novela homónima publicada por Daniel Kehlmann en 2017. La historia se centra en un guionista situado en una remota casa en los Alpes que busca la inspiración para realizar una secuela de su exitosa película. Todo comienza a torcerse cuando una serie de sucesos inexplicables hacen que su juicio empiece a nublarse. El rodaje de la cinta comenzará a finales de este año.





Esta no ha sido la única participación entre Bacon y Koepp, ya que ambos trabajaron en El último escalón. Koepp también se encargó del libreto de Jurassic Park y Spider-Man, así como dirigió El efecto dominó y La ventana secreta. Los últimos bombazos de Blumhouse fueron Déjame salir y Múltiple.