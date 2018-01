Keira Knightley: "Los personajes femeninos casi siempre acaban violados"

Recientemente la prestigiosa revista Variety ha publicado una entrevista realizada a la actriz Keira Knightley debido al estreno el próximo 20 de enero en el Festival de Sundance de su última película, 'Colette', un biopic de época centrado en el controvertido personaje Sidonie-Gabrielle Colette.

En esta entrevista Knightley se ha sincerado sobre su experiencia como mujer y artista no sólo en Hollywood o en su vida, sino en su relación con Harvey Weinstein, la fama y los acosos. Si bien ella, que colaboró en dos ocasiones con la compañía Weinstein en los films 'Begin Again' y 'The Imitation Game', no sufrió abusos ni los conocía (más allá de la fama de malhumorado productor por la que Weinstein era famoso), revela cómo ella misma y amigas suyas que nada tienen que ver con la industria cinematográfica pueden enumerar al menos una vez en la que se hayan sentido acosadas.

Además, y en esa línea de su experiencia como mujer en el mundo del cine, Knightley se sincera sobre su "monopolio" durante la última década como protagonista femenina en films de época: "Con el florecimiento de Netflix y Amazon estamos viendo algunos personajes femeninos fuertes e historias de mujeres en los servicios de streaming. [...] Yo no hago películas basadas en nuestros días porque los personajes femeninos casi siempre acaban violados. Siempre encuentro algo desagradable en el modo en el que las mujeres son representadas, mientras que siempre he encontrado inspiradores los personajes que me han ofrecido en obras históricas".

Aun así, la actriz se muestra optimista: "Ha habido alguna mejora. De repente me envían guiones con mujeres actuales que no son violadas en las primeras cinco páginas y no están simplemente ahí para ser la cariñosa novia o esposa".

Próximo biopic de época

Este año, nuevamente, podremos ver a Knightley interpretando a una mujer de otro tiempo histórico. En esta ocasión como la escritora Sidonie- Gabrielle Colette, conocida no solo por sus novelas ('Gigi' o 'Chéri' han sido llevadas al cine y en su época revolucionaron por su nueva forma de abordar temas relacionados con la sexualidad) sino como interesante personaje de la "belle époque".

En el film conoceremos mejor a este controvertido personaje de finales del siglo 19 y principios del 20 que se liberó del yugo de su infiel y aprovechado marido (interpretado por Dominic West) un hombre autoritario que utilizó el talento de su esposa, haciendo suyas algunas de las obras.

Una mujer adelantada a su tiempo, creadora liberada que vivió su sexualidad tanto con hombres como con mujeres y que defendió el poder femenino en su dilatada y poco reivindicada obra.

Fuente: ECartelera