Katherine Langford no estará en una supuesta tercera temporada de Por 13 Razones

Era una noticia que ya había salido de la boca de Brian Yorkey, el creador de la serie 'Por 13 razones'. Sus palabras avanzaron la posibilidad de que se realice una nueva temporada, pero que, en caso de hacerlo, Hannah Baker no formaría parte de ella. Como afirmó en Entertainment Weekly, "Si finalmente se graba otra entrega, la pérdida de Hannah continuará siendo un evento traumático para los chavales y sus padres. Siempre será parte de la historia". Sin embargo, no ve necesaria la presencia del personaje: "La necesitábamos para terminar de contar todas las caras de la historia y para que Clay [Dylan Minnette] pudiera llegar a un punto en el que dijera [Cuidado: spoiler] : 'Te quiero y te dejo ir'. Si la historia continúa, el centro de atención ya no tendría por qué estar en ella".

Efectivamente, la actriz ha utilizado unas palabras similares en su mensaje de despedida. La actriz dejó un post para sus más de 9 millones de seguidores en Instagram en el que decía adiós a su personaje de la misma forma que se hace en la serie: "Hannah...te quiero...y te dejo ir. Son palabras que ya podía decir hace seis meses, pero ahora finalmente puedo compartirlo".

La reacción al post no se ha hecho esperar. Los seguidores de la serie han llenado el tablón de comentarios de agradecimiento a la actriz por su papel y preguntándose si habrá una tercera temporada de esta serie de adolescentes que se ganó al público hace ya dos años con un misterio que gira alrededor del suicidio de una joven y la llegada de 13 misteriosas cintas en las que explica los motivos que la llevaron a quitarse la vida.

El mensaje continuaba dando las gracias a Netflix y las productoras: "Como la mayoría sabéis, @13reasonswhy fue mi primer trabajo y estoy realmente agradecida de haber tenido la oportunidad de contar la historia de Hannah en la primera temporada, y también de haber vuelto en la segunda. Gracias a @netflix @paramountpics @anoncontent, a los increíbles productores, creativos, casting y el equipo por haber hecho estos dos años tan especiales. Y a todos los de aquí (Instagram) – Gracias por llenar mi vida de amor y luz".

Un largo mensaje que no terminaba ahí, y del que se puede interpretar que aunque sea el final de Hannah, no lo es para Katherine: "Independientemente de si Hannah está allí o no, sé que voy a seguir esforzándome por hacer un trabajo que tenga sentido y un impacto positivo, ya sea en el cine, la música o cualquier otra forma de arte. Van a venir muchas cosas el próximo año, y no puedo esperar para compartir este próximo capítulo con vosotros".



Fuente: Fotogramas