Justin Timberlake en sus dos facetas

El cantante estadounidense Justin Timberlake editará el 2 de febrero su nuevo disco, titulado Man of the Woods, luego de cuatro años de silencio.



Timberlake, de 36 años, anunció, a través de Twitter la publicación de este álbum que llegará al público tan solo dos días antes de que el cantante se suba al escenario del Bank Stadium de Mineápolis para actuar durante el descanso del Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano (NFL).



"Este disco está muy inspirado por mi hijo, mi mujer (la actriz Jessica Biel), mi familia, pero más aún que por cualquier otro álbum que haya escrito por de dónde soy", comentó en un breve video Timberlake, quien también adelantó que se trata de un trabajo "personal".



En las imágenes reveladas ayer se ve a Timberlake acompañado por su familia en la naturaleza, así como al productor y cantante Pharrell Williams trabajando en el estudio de grabación.



Man of the Woods es el primer disco del ex integrante del grupo NSYNC desde The 20/20 Experience - 2 of 2, en el 2013. En 2017 recibió una nominación al Oscar a la mejor canción original por su exitoso single Can't Stop the Feeling!, que formó parte de la banda sonora de la cinta animada Trolls. (2016).