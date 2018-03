Los dinosaurios han vuelto a las pantallas del cine. En 2015 llegaba Jurassic World, la continuación de la franquicia Jurassic Park basada en los libros de Michael Crichton. Además, este invierno se estrenará su secuela, El reino caído, y hay confirmada una tercera entrega, de la cual Jeff Goldblum ha desvelado varios detalles.





El veterano actor, a quien vimos recientemente en Thor: Ragnarok, retomará su papel de Ian Malcolm en la cinta que dirigida por Juan Antonio Bayona, en un pequeño cameo. Pero, además, ha insinuado que Jurassic World 3 contará con el regreso de otros intérpretes de la trilogía original.





Ya en su momento dejó caer que Laura Dern aparecería en El reino caído (algo que la actriz no ha confirmado ni desmentido), mientras que en la reciente entrevista con Watch What Happens Live aseguró que al menos un personaje de la trilogía original regresará para esta tercera película de la nueva saga, aunque no ha especificado de quién estaba hablando ni si tendrá un papel relevante en la misma o si simplemente será un guiño para los fans, pues ha aclarado que no puede revelar nada.





Habrá que esperar para descubrir más información al respecto. De momento recordemos que el 7 de junio llegará a las salas de cine Jurassic Park: El reino caído.