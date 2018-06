"Jurassic Park": 25 años de la película que trascendió el cine

La historia del cine vio nacer su última gran revolución hace 25 años con el estreno de "Jurassic Park", el film con el que Steven Spielberg demostró que no existían imposibles para las imágenes generadas por ordenador (CGI) al devolver a la vida a los dinosaurios con un realismo pasmoso.





Aquel hito, que acercó a miles de niños a la ciencia y la paleontología, se convirtió en la película de mayor recaudación hasta la llegada de "Titanic" (1997) y se alzó con tres Óscar (mejores efectos visuales, mejores efectos de sonido y mejor sonido).

jurassic.jpg



Además, fue el origen de una franquicia multimillonaria que este mes verá el lanzamiento de su quinta entrega, "Jurassic World: Fallen Kingdom", dirigida por el español J.A. Bayona y de la que ya se prepara un sexto capítulo que llegará en 2021.





Pero, por encima de todo, quedó esa sensación de fascinación al contemplar por primera vez, como lo hacen Sam Neill y Laura Dern, los protagonistas de la historia, a ese enorme braquiosaurio alimentándose de la copa de los árboles, o al temible tiranousario rex con sus fauces bien abiertas persiguiéndolos en plena selva.

jurassic1.jpg



Esas majestuosas creaciones a cargo de Dennis Muren encontraron el perfecto apoyo de Stan Winston y la técnica "animatrónica" -mecanismos robóticos o electrónicos- para escenas como la del pequeño velociraptor rompiendo la cáscara de su huevo o la del triceratops enfermo respirando con dificultad, todo ello aderezado con la inolvidable banda sonora de John Williams.





Phil Tippett, experto en animación física, recordó recientemente en un acto celebrado en Universal Studios Hollywood que cuando Spielberg comprobó que los dinosaurios podrían recrearse por ordenador, le dijo: "Te has quedado sin trabajo". Y él contestó: "Querrás decir que estoy extinto", una línea de diálogo que incluyó posteriormente en la película.

jurassic3.jpg



"Sinceramente, cuando me pidieron al principio de todo que recreáramos dinosaurios de forma práctica, dije que aquello era como llevar carritos de golf a la luna. Sencillamente no tenía sentido. Pero, justo entonces, la revolución digital ocurrió", manifestó Tippett.





El pico alcanzado por la cinta fue recogido después por obras como "Toy Story" (1995) -el primer largometraje realizado totalmente por ordenador-, "The Lord of the Rings" (2001) -la técnica de captura de movimiento en Gollum- o "Avatar" (2009) -con el mejor uso del 3D hasta la fecha-.

Jurassic World 2.jpg

Jack Horner, el paleontólogo que trabajó codo con codo con Spielberg durante el rodaje del filme, dijo que todos en su gremio soñaron alguna vez con palpar e interactuar con esos animales a los que habían dedicado su vida.





"Y si me preguntan, diría que en 1993 lo logramos", afirmó.





Dern, que encarnaba a la doctora Ellie Sattler, señaló que el rodaje fue "una de las mejores experiencias" de su vida.





Sin embargo, no todo salió según lo esperado y el rodaje, que comenzó en agosto de 1992 en la isla hawaiana de Kauai, se vio afectado por el paso del huracán Iniki, que destrozó los decorados con vientos de hasta de 260 kilómetros por hora.





"El techo de la sala donde nos refugiamos se cayó. Fue algo aterrador, pero también nos unió mucho. Al menos sirvió para incluir momentos de esa tormenta en la película", señaló Dern entre risas.





Kathleen Kennedy, actual presidenta de Lucasfilm y productora de "Jurassic Park", no dudó en correr casi 10 kilómetros desde el hotel donde estaba todo el equipo (más de 100 personas) hasta el aeropuerto de Kauai para conseguir un avión que llevara a todos hasta Honolulu.





"Es una persona con mucha labia, qué puedo decir", señaló su marido, el también productor Frank Marshall.





El estreno de la película cumple esta semana 25 años (en Washington el 9 de junio de 1993) con una escena final que resultó premonitoria.





En plena batalla de los protagonistas por sobrevivir, irrumpe el T-Rex y acaba con el resto de dinosaurios, una escena que no estaba incluida en el guion original y por la que se apostó por decisión de Spielberg.





Entonces, desde lo alto de un edificio en ruinas cae una bandera que reza: "Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra". Y un cuarto de siglo después, gracias a la magia de Hollywood, siguen más presentes que nunca en nuestras vidas.





Fuente: EFE