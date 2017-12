Jumanji, la rival de Star Wars en los cines

"Jumanji" y "Pitch Perfect 3", dos de los estrenos más destacados de la semana en Estados Unidos, aspiran a plantear batalla a "Star Wars: The Last Jedi" y a conseguir su particular regalo en la taquilla durante las fiestas navideñas.



Secuela de la popular cinta familiar de aventuras "Jumanji" (1995) que protagonizó Robin Williams, "Jumanji: Welcome to the Jungle" cuenta con un conocido reparto formado por Dwayne "The Rock" Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan.



Dirigido por Jake Kasdan ("Bad Teacher", 2011), este filme cuenta cómo cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que les transporta a la jungla de Jumanji, donde con nuevas personalidades y habilidades deberán terminar la partida con vida para regresar al mundo real.



Con más de 400 millones de dólares ingresados con sus dos primeras películas, la saga de comedia musical "Pitch Perfect" cierra su andadura con una tercera entrega en la que regresan como protagonistas Anna Kendrick y Rebel Wilson.



Con la firma de la realizadora Trish Sie ("Step Up: All In", 2014), en "Pitch Perfect 3" las chicas del conjunto musical Bellas se reúnen por última vez para una competición en el extranjero.



Hugh Jackman se rodea de un elenco estelar formado por Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya y Rebecca Ferguson para liderar "The Greatest Showman", una película musical del debutante Michael Gracey.



Jackman interpreta a Phineas Taylor Barnum, un empresario pionero que revolucionó en Estados Unidos el espectáculo de los circos.



El cineasta Ridley Scott presenta "All the Money in the World", un oscuro drama protagonizado por Michelle Williams y Mark Wahlberg en el que todas las escenas de Kevin Spacey, cuya reputación se ha hundido tras los numerosos casos de agresión sexual en su contra, fueron grabadas de nuevo y en sólo nueve días con Christopher Plummer como su sustituto.



El magnate Jean Paul Getty (Plummer), uno de los hombres más ricos del siglo XX, se niega a pagar ni un solo centavo cuando secuestran a uno de sus nietos en Italia.



Por último, Matt Damon, Christoph Waltz y Kristen Wiig son los intérpretes de "Downsizing", la nueva película del director Alexander Payne ("Sideways", 2004).



La singular premisa de esta comedia plantea la hipótesis de un descubrimiento científico que permite reducir el tamaño de los seres vivos, lo que abre la posibilidad de salvar al mundo de la sobreexplotación de recursos.