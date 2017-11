Julia Roberts, 50 años de la sonrisa que conquistó Hollywood

Alabada como una formidable actriz especialmente de comedias románticas y como una de las estrellas del cine más populares de las últimas décadas, Julia Roberts, la sonrisa de Hollywood, cumple mañana 50 años y lo celebra con el estreno del nuevo filme "Wonder", a la vuelta de la esquina.

En los últimos tiempos, la ganadora del Óscar por "Erin Brockovich" (2000) mide con mimo sus apariciones en la pantalla, por lo que cada nuevo papel de Roberts se recibe con la misma expectación como cuando en los años 90 se convirtió en una de las actrices más cotizadas del cine mundial.

"Recuerda por qué haces lo que haces. Eso es tu ancla. Cultiva tu gusto y tu toma de decisiones. No trabajé durante un par de años cuando era una veinteañera porque me ofrecían guiones y yo pensaba: '¿Soy yo o esto es una porquería?", recordó recientemente en una entrevista con la revista Harper's Bazaar.





"Concluí que podía pagar mi alquiler y esperar por algo bueno", añadió Roberts.





Pero no habrá que esperar mucho para su próxima película, ya que el próximo 17 de noviembre estrenará en EE.UU. "Wonder", un drama de superación en el que interpreta a la madre de un niño (Jacob Tremblay) que, tras pasar por numerosas operaciones de cirugía en el rostro, afronta sus primeros días en una nueva escuela.





Y siguiendo la moda de estrellas de cine que se dejan ver en la pequeña pantalla, Roberts prepara también dos series televisivas: "Today Will Be Different" para HBO y "Homecoming" para Amazon.

Pero aunque sus trabajos interpretativos sean escasos en comparación con otras épocas más ajetreadas de su carrera, Roberts continúa siendo una de las reinas del cine mundial tal y como demostró en 2016 en el Festival de Cannes, donde fue una de las sensaciones del certamen por su carisma y espontaneidad al presentar el filme "Money Monster".

"Me encanta estar en una película como esta, que es extremadamente entretenida pero al mismo tiempo sales de la sala y puedes tener días de conversaciones sobre el tema, sobre tus propios sentimientos o experiencias o simplemente sobre la película", dijo en la rueda de prensa en Cannes sobre ese thriller dirigido por Jodie Foster y en el que compartía protagonismo con George Clooney





"Es genial cuando esto pasa porque no ocurre a menudo. Te hace sentir realmente como en las películas de la vieja escuela", indicó.





Esa manera natural de llenar la pantalla y de brillar en escena sin tener que recurrir a grandes artificios dramáticos convirtió a Roberts en un valor seguro para las comedias románticas en los años 90 con tremendos éxitos como "Pretty Woman" (1990), "My Best Friend's Wedding" (1997), "Notting Hill" y "Runaway Bride" (ambas de 1999).

No obstante, la actriz, que se llevó en 2010 el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián como homenaje a su brillante trayectoria, también probó su versatilidad en diferentes géneros cinematográficos como el drama ("Closer", 2004), el thriller ("The Pelican Brief", 1993) o la fantasía ("Hook", 1991).

Nacida el 28 de octubre de 1967 en Smyrna, una ciudad del estado de Georgia, Roberts es hermana de los también actores Eric Roberts y Lisa Roberts, y tía de la joven actriz Emma Roberts.

Casada brevemente en los años 90 con el cantante Lyle Lovett, Julia Roberts contrajo matrimonio con el director de fotografía Danny Moder en 2002, con quien tiene tres hijos.

Fuente: EFE