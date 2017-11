Juego de Tronos: Maisie Williams quiere que se termine la serie

Los fanáticos desean que Juego de tronos no acabe nunca, pero Maisie Williams no. La actriz que da vida a Arya Stark reconoció que tiene ganas de que llegue el capítulo final de la serie de HBO para poder comenzar otros proyectos. Esto es lo que ha dicho a BBC Newsbeat:





"Estoy muy emocionada de que Juego de tronos termine y vaya a tener tiempo para hacer lo que quiera".





Williams tiene muy claro lo que quiere hacer en su carrera: "Esto es increíblemente emocionante y va a estar bien escoger papeles que quiero hacer. Puedo mostrarle al mundo qué tipo de actriz quiero ser y dar forma a mi carrera un poco".





Además, reconoce que le encanta estar al tanto de la actualidad cinéfila, algo que no podía hacer por falta de tiempo: "He comenzado una productora, así que ahora me doy cuenta de lo dura que puede ser la industria. Volver aquí, escuchar todas las películas que están nominadas y volver a ver cintas independientes me hace darme cuenta de lo mucho que lo echo de menos. Es el único sitio en el que siempre he querido estar, para ser sincera".