Juego de tronos comenzó el rodaje de la octava temporada en Dubrovnik

Como cada temporada de Juego de tronos, la producción de los nuevos episodios no se limita a una localización concreta, si no que, en función de la trama, los distintos equipos de producción ruedan en diversas partes del mundo. España es uno de los países preferidos por David Benioff y D.B. Weiss para narrar sus esperadas tramas, pero no solo aquí se rueda.





Hace pocas semanas se confirmó el inicio del rodaje en Islandia, país en el que se encuentra el set de Invernalia y el de Más Allá del Muro. Este martes, Watchers on the Wall asegura que otro rodaje que también comenzado es el de Dubrovnik (Croacia), o lo que es lo mismo Desembarco del Rey.





Muchos pensaban que en esta última temporada los 'showrunners' irían despacio rodando en una única localización a la vez, pero esto ha quedado refutado esta semana con las imágenes de parte del equipo en Croacia, por el momento están centrados en construir decorados y decorar ciertos lugares emblemáticos.





Es más, el periódico The Dubrovnik Times asegura que el rodaje de la octava temporada habría comenzado esta misma mañana bajo "un alo de secreto", por lo que se desconoce qué actores están implicados en estas escenas, aunque todo apunta a que Lena Headey, y su maravillosamente malvada Cersei Lannister, será la gran protagonista en estos escenarios.





Cabe señalar, que desde Watchers on the Wall se han percatado de que en las imágenes publicadas por The Dubrovnik Times aparece David Nutter, director de los episodios uno, dos y cuatro, por lo que las escenas de Desembarco del Rey aparecerán en uno, en dos o en todos los capítulos de los que es el responsable absoluto.





