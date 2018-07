Jude Law opinó sobre la polémica de la sexualidad de Dumbledore

J.K. Rowling aprovechó la gallina de los huevos de oro que supuso la saga Harry Potter para dar vida a Pottermore, y hacer canon 'Harry Potter y el legado maldito' y las precuelas de Animales Fantásticos centradas en Newt Scamander (Eddie Redmayne), pero que acabarán abordando la Primera Guerra Mágica. Esto supone nuevas caras para personajes que ya hemos visto, como el Albus Dumbledore de Jude Law, que se estrena en 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', en cines el 16 de noviembre.

Ha concedido una entrevista a Entertainment Weekly en las que destacan sus primeras declaraciones sobre la forma en que llevó a Dumbledore a la vida y su orientación sexual. Jude Law está de acuerdo en las declaraciones de Rowling y el director David Yates: "Como con los humanos, tu orientación sexual no tiene por qué definirte; es alguien multifacético. Supongo que la pregunta sería: ¿cómo se representa la orientación sexual de Dumbledore en esta película?". Después de soltar la bomba, asegura que "es sólo la segunda película de Animales Fantásticos en una serie, y lo bueno de la escritura de Jo es cómo revela a los personajes, los va descubriendo con el tiempo hasta que vemos su corazón". Asegura que es un tema que se irá revelando naturalmente, y no algo que vayan a contar de golpe.

Lo que más llama la atención es que no tiene escenas con Johnny Depp en esta película, insistiendo una vez más en que es sólo una segunda parte. "Siempre le he admirado desde la distancia, pero sin conocernos, y sigo sin haberle conocido en este proyecto. De alguna manera, encaja con la relación de los personajes, pues hace muchos años que no se ven".