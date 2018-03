Este jueves, Intrusos abrió el programa con la situación actual de Juan Darthés ante las denuncias de acoso y la falta de apoyo de una de sus compañeras de protagonico en Simona: Romina Gaetani.

Jorge Rial comenzó asegurando que en las últimas horas del miércoles fuertes rumores indicaban que el actor habría decidido bajarse del ciclo ante la tensión que se generó con su pareja de ficción, la cuál apoyó públicamente a Calu Rivero ante su denuncia contra Darthés.

"Le pregunté a Adrián Suar y si no me responde, lo doy por afirmado", aseguró el conductor pero la respuesta del gerente de programación de El Trece no se hizo esperar.

"Hasta ayer no pasó nada. Por ahora no se nada", explicó Suar, quien le prometió a Rial "averiguar" que es lo que estaba pasando.

Desde el ciclo de América sostienen que en el elenco hay un mal clima ante lo que ocurre con el actor. El apoyo de Gaetanni habría provocado tal impacto que su continuidad se hacía insostenible.

Sin embargo, desde la productora siempre aclararon que esto no es así y que no tomarían la decisión de despedirlo.