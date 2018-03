Juan Cruz Sanz, de Doman a Lozano: "No esperaba esta oportunidad, me tomó por sorpresa"

Tras dos meses de vacaciones, Verónica Lozano se prepara para volver con todo a la pantalla de Telefe. La propia conductora le confirmó a PrimiciasYa.com la fecha del debut de "Cortá por Lozano".

"Vuelvo el lunes 19 de marzo", dijo tras ser consultada sobre el día de su regreso, que en un principio iba a ser el 12.

Por otro lado, adelanto que el ciclo cambiará de horario: "Hay dos versiones, podemos ir de 14:30 a 16 ó de 15:30 a 17".

Entre las novedades que prepara para su regreso, habrá cambios en el panel. Volverán para acompañar a la conductora Connie Ansaldi, Mauro Szeta, Paola Juárez y Nicole Neumann, y se sumarán al staff Mariela Fernández (ex Bendita) y Juan Cruz Sanz (ex panelista de Fabián Doman).

En diálogo con este portal, Sanz habló de su incorporación al programa de Telefe tras haber estado el año pasado en "Nosotros a la mañana" en El Trece: "No esperaba esta oportunidad, me tomó de sorpresa, hace un par de horas lo puedo confirmar pero estoy muy contento. A Vero no la conozco pero tengo muy buenas referencias de ella y es una conductora de jerarquía y será un gusto estar en su programa".

Por otro lado, Juan Cruz se refirió a su labor en A24, donde por el momento no sabe si continuará por un tema de horarios: "Me encantaría poder seguir en A24. Al Grupo América lo siento como mi casa y ojalá pueda conseguir un horario que me permita seguir ahí".