Juan Barraza te provocará Cosquillas en el cerebro

El comediante Juan Barraza vuelve a Mendoza, esta vez con su nuevo unipersonal Cosquillas en el cerebro. Con su anterior espectáculo, Barrabazadas, recorrió más de 30 ciudades del país. Se presenta hoy a las 21, en el teatro Selectro (Cap. Fragata Moyano y 9 de Julio, Ciudad).



Esta será su cuarta presentación en Mendoza, y en esta oportunidad abordará temas como la paternidad, los vegetarianos, crecer en la década del '80 y cosas que nos ponen nerviosos. Amablemente Juan brindó una entrevista a Escenario sobre el humor, su show y la risa.



–Es la cuarta vez que venís a Mendoza, ¿cómo han sido esas experiencias?

–Es la cuarta pero en realidad la segunda solo. Antes me presenté con otras personas, en grupo. En el 2016 me presenté solo y fue excelente la experiencia. A los mendocinos les gusta repetir que son un público difícil pero en mi caso no lo viví así y espero que se repita eso mismo hoy.



–¿Qué tiene este nuevo espectáculo?

–El nuevo espectáculo tiene como curiosidad un fragmento con guitarra, donde analizo fragmentos de canciones. Algunas de ellas sobre las canciones que les cantamos a nuestros hijos. Siempre con humor lógicamente. También tenemos un bloque importante que habla de la paternidad ya que fui papá de mellizos recientemente y juro que no es fácil.



–¿Cómo llegás al humor?

–En realidad llego por accidente. Yo iba a ver stand up pero en esa época no se conocía como ahora que hay mucho en las redes. Yo me formé como actor en realidad y se puede decir que soy un actor que no consiguió trabajo y se volcó al humor. Esto de dar vueltas con el stand up comenzó en el 2006 más o menos y hace unos años más que soy actor.



–¿Somos los argentinos un caldo de cultivo para hacer humor?

–Los argentinos tenemos mucho para hurgar o meter el dedo, para buscar cosas para hacer reír. Creo que casa país debe tener lo suyo. Pero particularmente de nosotros me llama la atención como hablamos exageradamente, somos muy lapidarios y ese lenguaje siempre está presente en el show que armo.



–¿Cómo vas armando cada espectáculo?

–Se van armando solos pero es un proceso largo como cada chiste llega al escenario. Tiene que pasar varios filtros, primero es que me divierta a mí. El segundo que me quede, que este dispuesto a decirlo en el escenario más allá de darme gracia. Y el tercero que a la gente le divierta y esto se descubre luego de varias funciones cuando vas probando cada chiste. Según la reacción es el público el que edita cada show.



–¿Qué sentís cuando ves a la gente que se ríe con lo que haces?

–Trabajar con la risa es una energía muy copada, yo vuelvo a casa feliz y cargado de risa. Es muy lindo hacer reír. Por un rato ver gente fuera de sí riéndose es muy maravilloso aunque sobre el escenario yo no me tiento, yo sigo mi personaje y con mi monólogo.



–¿Por qué el título de la obra?

–Tiene que ver con un juego de palabras porque dicen que el stand up te hace pensar y reír a la vez. Y la idea es la misma con el título de la obra.



–¿Qué participaciones más destacadas has tenido?

–Grabé para el canal Comedy Central en cinco ediciones, también conduje las dos temporadas del programa Bloopers, por el mismo canal, y tengo cuatro shows en vivo en Spotify y otras plataformas digitales.