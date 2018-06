Josh Brolin sobre "Sicario 2": "Me dejó la misma sensación de 'No es país para viejos'"

Si te gustó Sicario (2015) de Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049", "La llegada"), desde este jueves se puede ver en cines su continuación, "Sicario: El día del soldado", con Stefano Sollima ("Gomorra") detrás de las cámaras.





¿Cómo ha cambiado el agente de la CIA que encarna Josh Brolin de una película a otra? le consultó el sitio Sensacine a Josh Brolin, quien contestó: "Cuando le ves al principio de esta película, si has visto la anterior, algo que no es necesario, hay mucha más carga en él. Hay mucho más estrés. Sientes un poco más la tensión. Hay mucho más en juego", contesta el también actor de " Deadpool 2 ". Y agrega: "Es una experiencia muy diferente. Vi la película el otro día y me dejó la misma sensación que sentí cuando vi "No es país para viejos. Piensas: "¿Qué es lo que acabo de ver?".





En esta ocasión, sin Emily Blunt como la FBI Kate Macer, El día del soldado reúne de nuevo a Graver con Alejandro Gillick (Benicio del Toro), el volátil e imprevisible ex agente encubierto. La guerra de la droga en la frontera entre México y EE.UU es más explosiva que nunca, especialmente después de que narcotraficantes y terroristas hayan formado una atípica alianza. Para solucionar el problema, la Agencia Nacional de Inteligencia secuestra a Isabela Reyes ("Isabela Moner", "Transformers: El último caballero"), hija de un señor de la droga, pero la cura acaba siendo peor que la enfermedad.





Después de hacer de "El Coleccionista" en el Universo Cinematográfico de Marvel y hasta de Pablo Escobar, el puertorriqueño no cree en la maldad absoluta. "Todo el mundo tiene algo de bueno y algo de malo. Podemos decir que en muchos personajes que yo he interpretado, de ficción o de no ficción, se ve esa balanza. Yo veo el mundo que no es ni blanco ni negro. Por lo menos, siempre hay dos lados para cada historia; y tal vez tres, y tal vez cuatro...".