Josh Brolin quiere seguir siendo Thanos

Josh Brolin interpretó a dos de los mayores villanos de películas de superhéroes de este año. Fue el malvado Thanos en "Avengers: Infinity War" y el vengador Cable en "Deadpool 2". Sin embargo, el primero de estos papeles fue el que más le gustó. Tanto que está dispuesto a seguir siendo Thanosdespués de "Avengers 4" y a continuar trabajando dentro del universo marvel. ¿Será tal vez la película de "Los eternos" una posibilidad?



En una entrevista con Screen Rant, el actor reconoció que no estaba al tanto del nuevo proyecto de Marvel, pero que le resulta excelente para volver a ser el Titán loco. "Nunca he estado involucrado en secuelas como 'Avengers 4' donde voy a volver y a hacer más. Vamos a estar haciendo algunas tomas nuevas y todo eso. Estoy muy ansioso. Amo a los Russo. Me encanta trabajar en Avengers. No pensé que iba a hacerlo y realmente me encantó. Ni siquiera me gustó, lo amé. Me encanta interpretar a ese personaje, es comoMarlon Brando en 'Apocalypse Now', y es muy divertido. Pero ya sabes, no sé qué vendrá en el futuro. Toda mi carrera estuvo llena de sorpresas, así que veremos" concluyó.



Recordemos que "Los Eternos" son una raza de superhumanos prácticamente inmortales, creados los Celestiales, los primeros habitantes de la Tierra, con la misión de que fueran los protectores del planeta. Constantemente se enfrentan a sus homólogos destructivos, los Desviantes. Dentro de estos superhumanos se encuentran personajes como Thanos, Druig, Sersi y Ajak. Marvel confirmó que está preparando una película basada en ellos, de hecho, Matthew y Ryan Firpo ya están trabajando en el guión.