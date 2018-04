Josefina Pouso explotó contra Roberto Pettinato

Aunque Josefina Pouso había denunciado varias veces por acoso a Roberto Pettinato, esta lunes, la morocha visitó Pamela a la Tarde y volvió a mencionar el tema.

"Se metía en mi camarín a tocarme, es una porquería de persona", arrancó a contar la panelista.

"Querés que estos tipos estén en cana o encerrados en su casa avergonzados, o que por lo menos nadie les hable y que sufran alguna vez en su vida lo que una sufrió", añadió.

Luego, sobre si hay manera de revertir el daño, Pouso aseguró que "esto no tiene forma de reparación". La reparación es poder decirlo, eso es absolutamente sanador; o que haya alguna persona que me diga: te creo o gracias porque ahora yo también voy a poder hablar", explicó.

Más tarde, cuando Pamela David le preguntó si se juntaría a hablar con Pettinato, Josefina destrozó al músico: "Petinatto es un psicópata y jamás va a llamar por teléfono a nadie ni va a asumir su error, porque no es un tipo que considere que lo que hizo está mal".

"¿Pero te juntarías con él?", insistió la conductora. "Ni loca, de ninguna manera; yo el síndrome de Estocolmo no lo sufro. ¿Cómo me voy a juntar con mi victimario? ¿Para que me diga qué: perdoname? No me juntaría porque para él está perfecto lo que hizo y lo sigue sosteniendo al decir que nosotras somos un virus, y que le hacemos mal al feminismo y a la causa de la mujer".

"Espero que se muera de hambre, que no haga un show más y que no tenga un solo espectador, porque ese va a ser su peor sufrimiento, cuando nadie lo vaya a ver; ahí se va a querer morir, porque lo que él siempre quiso es que lo reconocieran como un gran rey cuando él siempre fue la lacra allí donde estuvo: fue la lacra de Sumo -todo el mundo lo sabe y es con lo que carga toda la vida-".

¡No te pierdas el video e esta nota!

Embed