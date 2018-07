José Maríai: "Quise defender a Pampita, no atacar a Vero"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





José María Listorti hizo un comentario al aire en "Hay que ver", El Nueve, sobre el rating del programa de Pampita y mencionó el que hacía Verónica Lozano el año pasado en esa franja en "Cortá por Lozano". Esto fue replicado por Ángel de Brito en Twitter.





El sitio PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Listorti quien aclaró el sentido de esas palabras: "No hay polémica de nada. Simplemente como le estaban tirando tantos palos a Pampita y que su programa iba muy mal de números de rating, yo recordé, lo cual es verdad, que de 19 a 20 a Verónica Lozano el año pasado le iba con los mismos números o un poco menos a veces que el que tiene Pampita ahora. O a Mariano Martínez que tenía el mismo rating".



"Eso sólo, no hay polémica. Ángel puso eso y cuando no escuchas la intención piensan que hay una agresión y no es una agresión, es debatir lo que está pasando. Yo espero y creo que Vero no se haya enojado por eso, porque no hay polémica. Son datos de la realidad, de hecho Vero no volvió a ese horario".





"Aparte los veíamos esos números, no es que lo inventé. Yo terminaba Este es el show y me iba al control para armar el programa del otro día y lo veíamos: en ese momento le ganaba Guido Kaczka. Pero no es mala intención, fue un comentario para defender a Pampita, no para atacar a Vero", añadió el conductor.





"A Pampita es el único programa que miran con lupa a ver cuánto hace o deja de medir. Flojo rating no hizo, por eso hice la comparación con el rating de Vero Lozano del año pasado que era similar o hasta a veces menos que el de Pampita ahora. Es eso. No hay polémica, quiero que a todo el mundo le vaya bien: prefiero mil veces que haya programas como de Pampita, el de Vero o el nuestro a que pongan novelas. No me causa gracia que bajen los programas de producción nacional", finalizó el animador.





