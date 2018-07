John Malkovich se une a Jude Law "The new Pope"

El dos veces nominado al Premio de la Academia John Malkovich ("In the line of fire" / "Places in the heart") será parte del reparto de "The New Pope", la segunda entrega de "The Young Pope", la controversial serie del director ganador del Premio de la Academia Paolo Sorrentino ("La Grande Beleza").





La producción de "The New Pope" comenzará en Italia en noviembre de este año y contará nuevamente con la actuación del dos veces nominado al Premio de la Academia Jude Law





A poco de confirmarse la nueva entrega de la polémica saga e incluso antes de que comenzara el rodaje, FOX Premium anunció en mayo de 2017 la adquisición de los derechos de emisión exclusiva para América Latina de "The New Pope".





Los 10 episodios de una hora de su predecesora están disponibles en exclusiva en el acceso Premium de la App de FOX en toda América Latina y la nueva entrega se podrá disfrutar también en el servicio.





Aclamada por la crítica latinoamericana, "The Young Pope" narra la controvertida historia del inicio del pontificado del papa Pío XIII, el primer pontífice estadounidense y el más joven en la historia. Interpretado por el talentoso Jude Law, el atractivo, mordaz e impredecible Pío XIII, debió navegar las disputas de poder del Vaticano , cuestionando la honestidad de sus cardenales y declarando abiertamente su deseo de revolución.





Ambientada en el mundo del papado contemporáneo y con guion del propio Sorrentino junto a Umberto Contarello, The New Pope presentará un nuevo papa y nuevos personajes que se definirán próximamente. El reconocido John Malkovich es el primer confirmado del nuevo elenco.





Fuente: Prensa FOX Premium