Una mujer relató una experiencia sexual que tuvo con Joe Fernández cuando ella tenía 16 años y él 32 (el episodio ocurrió en 2006), y lo acusó de manipulador y de haberla denigrado.





"Lo conocí en el cumple de una amiga, en un pelotero para adultos (todo muy normal), mi amiga cumplía 19, yo tenía 16 años y él 32. No recuerdo muy bien pero pegamos buena onda ese día y nos pasamos los messenger. Empezamos a hablar por ahí y el chabón siempre me tiraba onda pero me decía que tenía que ser entre nosotros, que no podía contarle a nadie, que tenía que quedar ahí porque yo le gustaba pero si lo contaba no nos íbamos a poder ver y eso", comienza el relato que se publicó en el blog Ya no nos callamos más.





Tras contar cómo fue su llegada a la casa de Joe, la mujer reveló detalles de lo que fue aquél encuentro: "saca una cámara filmadora y me empieza a grabar. Me pidió que le hiciera sexo oral mientras me grababa y empezó a desvestirme. Le pedí por favor que no me sacara la bombacha ya que era la segunda vez en mi vida que estaba con alguien y aún me daba vergüenza mostrarme.Tuvimos relaciones sexuales".





Pero la historia no termina ahí, ya que la mujer afirmó que tuvo problemas con su amiga, que también había estado saliendo con Fernández, lo que generó un conflictiva situación. "En medio de todo este lío, él terminó culpándome a mí por hablar cuando él me dijo que yo no diga nada y me re denigró por mi cuerpo, diciendo que él iba a negar todo y que nadie iba a creer que se garchaba gorditas".





"Comparto esto 12 años después porque necesito que se sepa que clase de persona es en realidad, un macho manipulador horrible", concluye el escrito que generó una verdadera revolución en el staff de Gente Sexy, el programa de radio del que, hasta antes de esta denuncia, formaba parte Joe.





En ese sentido, Clemente Cancela, conductor del ciclo, expresó que tras meditarlo, iba a pedirle la renuncia, pero se encontró con otra decisión de Fernández. "Lo que iba a ser un pedido mío se convirtió en una propuesta de él. Joe no va a estar más en Gente Sexy. Es algo de común acuerdo, porque entendemos que es lo mejor para todos y lo más consecuente con lo que este programa expresa al aire desde que existe. Lo emocional no puede interferir en lo realmente importante. No puedo hablar por él; lo va a hacer por su cuenta", comunicó en la radio.