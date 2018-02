Joaquin Phoenix podría convertirse en el próximo Joker

Todd Phillips (Amigos de Armas, 2016) está desarrollando un nuevo film basado en el peor enemigo de Batman, el Joker. Como esta nueva película estará totalmente separada del universo cinematográfico actual de la compañía, que tiene a Jared Leto como el famoso villano, Philips está buscando un nuevo actor para adoptar el papel.

Según informa Variety, Joaquin Phoenix es la primera opción del director. Los rumores indican que Leonardo DiCaprio sería el elegido para el rol, pero parece finalmente que el actor de The Master (The Master, 2012) tiene todas las de ganar para llevarse el papel. Joaquin ya había estado muy cerca del mundo de las películas comiqueras, siendo una de las opciones para interpretar a Dr. Strange en su película en solitario, y también a Lex Luthor en Batman v Superman: El Origen de la Justicia (Batman v Superman: Dawn of Justice).

Puede que finalmente la tercera sea la vencida, y Phoenix pueda finalmente sumarse al mundo de los superhéroes y villanos.Fuente: La Cosa Cine