Jim Carrey reveló la verdad sobre su supuesta enemistad con Robin Williams

Jim Carrey se ha visto obligado a salir a aclarar un reporte que señalaba que él y el fallecido actor Robin Williams estaban enfrentados. La información sobre dicha cuestión provenía del portal Radar Online, donde, aparentemente, a raíz de una biografía sobre Williams escrita por un periodista de The New York Times se afirmaba que el fallecido actor se sintió amenazado por el éxito de Carrey, se publicó este aspecto sobre ambos intérpretes.

Carrey ha emitido una declaración (recogida por medios como MovieWeb) desmintiendo rotundamente la información publicada por Radar Online. Concretamente, el actor reconoce que pudo haber cierta inseguridad por parte de Williams, aunque señala que en ningún momento llegó a haber ninguna disputa entre ellos dos y que siempre hubo un gran respeto mutuo por ambas partes. Estas han sido sus palabras:

"RadarOnline está completamente fuera de lugar y crea un enfrentamiento que no existió. Robin puede haber expresado inseguridad acerca de mí y mi ascenso hacia el éxito, pero nunca he tenido otra cosa que un gran respeto hacia él y su genialidad. También fue siempre respetuoso conmigo en persona. Me llamó Maestro y yo lo llamé Billy el niño. Vamos a aclararlo: no hay rivalidad si una de las partes no lo sabe"El homenaje de Carrey a Williams

A raíz de esta cuestión, Jim Carrey también decidió mostrar su respeto hacia Robin Williams a través de su cuenta en Twitter, publicando una ilustración del actor y dedicándole unas palabras en las que volvió a dejar clara su admiración al al fallecido actor. "La mente de Robin Williams era una computadora cuántica. Era el arma más rápida de Occidente. Me encantaba, respetaba y admiraba su brillantez , siempre", escribió Carrey.

Fuente: ECartelera