Jennifer Lawrence y el único papel que le dolió realmente perder

Nadie duda de que Jennifer Lawrence es una de las niñas mimadas de Hollywood. A sus 27 años, ya ha ganado un Oscar y ha sido nominada en cuatro ocasiones por sus interpretaciones. Su carrera profesional no podría estar en mejor momento, pero no siempre vivió momentos tan dulces. O si no, que le recuerden lo que pasó en el casting de 'Alicia en el País de las Maravillas'.

En una entrevista para la radio SiriusXM, Lawrence ha desvelado que intentó hacerse con un papel en la película de Tim Burton, pero fue rechazada., explicó la actriz,

Se nos hace raro imaginarnos a la actriz de 'Los Juegos del Hambre' como Alicia después de haber visto el trabajo de Mia Wasikowska. Y Lawrence está de acuerdo con nosotros: "Ella estaba perfecta e increíble, y yo no podría haber hecho ese acento británico", afirmó. Tampoco le fue mal, porque el mismo año que estrenaron la cinta de Burton, Jennifer Lawrence protagonizaba 'Winter's Bone', que le otorgó su primera nominación al Oscar a Mejor Actriz.