Jennifer Lawrence consideró "una pesadilla" las escenas de desnudo

Jennifer Lawrence está a punto de estrenar su nueva película, Gorrión Rojo, donde ha tenido que enfrentarse a algunas escenas algo delicadas que la obligaban a desnudarse frente al equipo técnico. Aunque logró acostumbrarse a ellas, la actriz ha asegurado, en una entrevista con The Today Show en Australia, que tenía pesadillas pensando en aparecer sin ropa.





Asustaba decir que sí a la película porque sabía que la única manera de contar la historia era hacer las escenas y desnudarme. Me tomó un tiempo decir que sí y, la noche de antes, no dormí nada. Obviamente estaba muy nerviosa porque es la pesadilla recurrente de estar desnuda frente a una clase. Pero, después, cuando terminé la escena, me sentía empoderada





Una vez superado el trago inicial, Lawrence se acostumbró tanto que quizás el resto de miembros del rodaje se sentían algo incómodos: "...yo estaba como: 'No quiero llevar la bata. Estoy buena. Estoy comiendo'. Y todo el mundo estaba como: 'Necesita taparse".





En Gorrión Rojo, la actriz da vida a Dominika Egorova, una joven bailarina que se ve obligada a unirse a la Escuela Gorrión de espías, donde son expertos en técnicas de seducción.