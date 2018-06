Jared Leto será nuevamente El Joker en su película en solitario

En 2016 se vio por primera vez a Jared Leto encarnando a El Joker, clásico villano de Batman, en la película "Escuadrón Suicida". Su interpretación despertó todo tipo de opiniones, desde los indignados que consideran que no respeta las bases del personaje a los que se quedaron con ganas de más.





Además, su participación en el filme quedó reducida a unos diez minutos en pantalla, ya que la mayoría de sus escenas fueron cortadas. El actor incluso afirmó que con todo el material eliminado había suficiente para hacer una película en solitario de él.





Sus palabras se han hecho realidad, ya que, según informa Variety, Warner Bros. ha puesto en marcha un spin-off de El Joker para formar parte del Universo DC, con Leto de nuevo encarnando al Guasón.





No hay que confundir esta cinta con la de orígenes de El Joker, que tendrá lugar fuera del Universo DC y podría ser protagonizada por Joaquin Phoenix. Esta noticia ha provocado un aluvión de comentarios en las redes sociales, aunque no todos son positivos. A pesar de que algunos usuarios destacan lo buen actor que es Leto y el potencial que tiene el personaje, la mayoría coincide en que no hay necesidad de ampliar esa historia.





Otro de los obstáculos es la gran cantidad de proyectos que DC tiene en su calendario, la mayoría aún en fase de desarrollo. A las dos películas de El Joker hay que sumarle la de "El Joker y Harley Quinn" -aún sin Margot Robbie y Leto confirmados-, "Birds of Prey", "Gotham City Sirens", "Nightwing", "Deathstroke" o "Cyborg", entre otras. Esta cinta en solitario no será el único trabajo de Leto con DC, ya que está confirmado que encabezará el reparto de "Escuadrón Suicida 2".