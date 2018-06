Jared Leto será "Morbius The Living Vampire"

Sony Pictures expande su saga de películas basadas en personajes de Marvel con "Morbius The Living Vampire". La cinta, protagonizada por el Vampiro Viviente de La Casa de las Ideas, encontró en Jared Leto a su actor protagonista y el intérprete ha confirmado la noticia de su fichaje a través de su cuenta de Twitter.









"Morbius The Living Vampire" se une así a "Venom", la cinta centrada en el simbionte de Marvel, y la futura "Silver and Black", película que seguirá a las antiheroínas Silver Sable y Black Cat. Por ahora, este nuevo proyecto de Leto no impedirá que vuelva a dar vida a "El Joker", personaje del Universo DC, en su 'spin-off' en solitario, la cinta centrada en la relación del Príncipe Payaso del Crimen y Harley Quinn (Margot Robbie) o en "Escuadrón Suicida 2".





Daniel Espinosa (Life (Vida)) se colocará detrás de las cámaras para llevar la historia de este vampiro a la gran pantalla. El proyecto cuenta con guion de Burk Sharpless y Matt Sazama, los creadores del 'remake' de Netflix "Lost in Space".





Morbius The Living Vampire seguirá al antihéroe de Marvel Michael Morbius, un científico con una extraña enfermedad en la sangre. Su intento por curarse es desastroso y, como consecuencia, empieza a sufrir una forma de vampirismo. En la película, el protagonista, disgustado por su sed de sangre, se enfrentará a aquellos criminales que no merecen continuar con vida.