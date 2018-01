James Gunn contra Jodie Foster sobre las películas de superhéroes

En redes sociales muchos fans de los superhéroes contestaron a Jodie Foster. Pero ahora, como recoge Screen Rant, ha sido James Gunn el que lo ha hecho públicamente. El director de 'Guardianes de la Galaxia' y 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' ha respondido lo siguiente sobre las declaraciones de Jodie Foster.

"Creo que Foster ve el cine de una manera un tanto anticuada, en la que la película-espectáculo (blockbuster) no puede ser estimulante. A menudo es cierto, pero no siempre. Lo que ella cree es bastante común y no lo dice sin fundamentos. Digo 'sin fundamentos' porque la mayor parte de películas de franquicias de estudio carecen de alma. Y ese es un peligro real para el futuro del cine. Pero también hay bastantes excepciones. Para que el cine sobrevive creo que los blockbusters NECESITAN tener una visión y un corazón que tradicionalmente no tienen. Y algunos de nosotros estamos haciendo todo lo posible por avanzar en esa dirección. Hacer blockbusters innovadores, humanos y reflexivos es lo que me entusiasma de mi trabajo.

Pero, para ser justos con las declaraciones de Foster, ella parece ver el cine como algo que se trata principalmente de su propio crecimiento personal. Para mí eso puede ser parte de por qué hago esto. Pero gastar muchos millones de dólares en una película tiene que ser algo más que eso. Es comunicación. Mi experiencia no es más que un discurso en esa rueda. Pero respeto a Foster y todo lo que ella ha hecho por el cine. Y aprecio su manera diferente de ver la industria de Hollywood".