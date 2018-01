James Blunt: "Ed Sheeran me ayudó un montón"

Los artistas también se cansan, se les pueden agotar las ideas y se aburren. Quizá sea por eso que James Blunt modifica a menudo su información de Wikipedia. "Cambio mi edad o pongo que toqué el órgano en la boda real del duque y la duquesa de Cambridge. Lo mejor es cuando me preguntan al respecto", comentó al teléfono el británico. Además de para despistar a fans y periodistas, le sirve para distenderse y que aparezcan de nuevo las ideas.

A principios de 2017, condensó dos años de giras y escritura en su sexto álbum de estudio, The Afterlove, con el que llegará en febrero de 2018 a la Argentina. Pero antes de desembarcar en Latinoamérica, usó su tour como telonero de Ed Sheeranpor Inglaterra como globo de ensayo para sus nuevas canciones.

"Gran parte del álbum lo grabé en la ruta, hasta en habitaciones de hoteles. Para mí fue muy divertido, no sé si lo fue para el del cuarto de al lado", contó con alguna risa. Ante cada pregunta, Blunt no puede evitar un comentario ocurrente o humorístico. "No hay que tomarse todo tan en serio. Cuando algo es real para vos, lo sabés y listo", reflexionó.

Al grabar durante la gira, Blunt se reencontró con el sentimiento de sinceridad y espontaneidad que tiene un artista cuando escribe sus primeras canciones. "Eso, sumado a la experiencia de todo lo recorrido... por eso salió un gran álbum", terminó de explicar.

Es un gran amigo, una persona muy talentosa. Hemos hechos canciones juntos y hasta nos hemos ido de vacaciones. Girar con Ed es un gran honor, porque hoy en día es el artista masculino más importante del mundo, así que aprovecho cada minuto con él. Al mismo tiempo, fue muy útil estrenar mis canciones con su audiencia. Me ayudó un montón para saber cuáles tocar cuando vaya a Buenos Aires o cualquier otra ciudad de mi gira internacional. Llamaremos a esta gira The Afterlove Tour, pero realmente debería ser llamada Greatest Hits Tour. Tocaré solo un par de mis canciones nuevas, porque sé que cuando la gente paga un ticket para mis conciertos quiere escuchar todos los temas que conoció por la radio: You're Beautiful, Goodbye My Lover y 1973 estarán en mis conciertos.

Por supuesto que no, es un placer. Me encanta, son las canciones que la gente más disfruta. Por ejemplo, cuando hago Goodbye My Lover, todo el público empieza a cantarla y se vuelve algo único. El concierto no sería lo mismo sin eso.

Creo que no toma ningún rol en particular, es decir, que seas un artista no significa que sepas algo más que cualquier otra persona. Por ejemplo, en este nuevo álbum tengo una canción inspirada en Donald Trump [Someone Singing Alone]. Habla de cuando los políticos tratan de generarle miedo a la gente para separarla. No debe ser así. Yo viajé por todo el mundo, y la gente se une en sus diferencias. No importa que sea negra, blanca, mujer, varón, gay o heterosexual. Cuando toco en un concierto, todos estamos en el mismo lugar, conectados a través de la música, compartiendo nuestras emociones, y eso me inspira con solo pensarlo. Todavía no escribí nada sobre el medioambiente, se me hace más difícil bajar ese sentimiento.

No seré solo yo con mi guitarra cantando canciones tristes. Estaré con mi banda completa. Así que habrá una producción más roquera en el show. Ya tengo las canciones nuevas aceitadas, porque giré durante seis meses con ellas, y se les sumarán todos mis hits. El Luna Park de Buenos Aires es uno de mis lugares favoritos para tocar en el mundo, recuerdo muy bien mi último show allí.

Fuente: Billboard