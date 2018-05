It sigue completando a su elenco

Pennywise está regresando. El maldito payaso que aterrorizó a los niños del Losers' Club está preparando su regreso a Derry. 27 años después de lo sucedido en "It" volverá para buscar a Richie, Bill, Beverly, Eddie, Stanley, Ben y Mike, ya adultos y esta segunda parte está buscando a sus protagonistas. Las filmaciones de "IT: Chapter 2" comenzarán en junio en Toronto con un estreno previsto para el 6 de septiembre de 2019. El guión está casi listo y solo falta completar el elenco.



A los ya confirmados Jessica Chastain como Beverly Marsh, James McAvoy como Bill Denbrough y Bill Hader en el rol de Richie Tozier se suman James Ransone, quien será Eddie Kaspbrak, y Andy Bean, quien encarnará a Stanley Uris. Bill Skarsgård regresará como el malvado payaso Pennywise. Solo faltaría encontrar a Ben y Mike y el fichaje estará listo.



"It" no fue solamente la película basada en una historia de Stephen King que más recaudó, sino también la película de terror para adultos con mayor éxito en las taquillas. Para la segunda parte Andy Muschietti volverá a sentarse en la silla de director y con su hermana Bárbara nuevamente en la producción. Gary Dauberman repetirá como guionista.